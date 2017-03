Deze vriendinnen laten op ludieke wijze zien dat ieder lichaam mooi is

De vriendinnen Georgia en Kate zijn allebei beeldig, Australisch en model. Alleen heeft de een maat 36 en de ander maat 44. En dat zou volgens de meiden zelf geen steek moeten uitmaken.

Op International Women’s Day lanceerden Georiga en Kate een gezamenlijk Instagramaccount waarmee ze vrouwen wereldwijd willen laten zien dat echte schoonheid niets te maken heeft met je kledingmaat. Ze delen daarop foto’s van hen samen in de hoop dat vrouwen zo ophouden zichzelf altijd te vergelijken met andere vrouwen.

In de eerste week dat ze hun account in het leven riepen, verzamelden ze alle duizenden volgers. “Of je nou maat 34, 44, iets daaronder, iets daarboven of iets daar tussenin hebt; we geloven dat jij uniek bent. Uniek zijn is zo mooi in deze wereld waarin we al zoveel dezelfde dingen zien”, schrijven de modellen.

Georgia en Kate hopen dat hun zelfliefde aanstekelijk werkt. “We zijn hier om diversiteit en gezondheid in verschillende vormen te laten zien. We willen dat jij jezelf omarmt.”

En inderdaad; ook al hebben de twee een totaal ander lichaamstype, ze zijn allebei bloedmooi.

“Girls compete against each other, women empower one another.” Lets quit the comparisons💥 @any.body_co #loveanyBODY #healthy #natural #CONFIDENT ❤ Een bericht gedeeld door Any Body 💥 (@any.body_co) op 13 Mrt 2017 om 11:02 PDT

You have so much more to offer than just what’s skin deep💥 #LoveAnyBODY Een bericht gedeeld door Any Body 💥 (@any.body_co) op 15 Mrt 2017 om 10:53 PDT

If we were to write a blog what would be the top 3 things you would want to know? 👭🌟 #LoveAnyBODY Een bericht gedeeld door Any Body 💥 (@any.body_co) op 15 Mrt 2017 om 7:51 PDT

LEES OOK:

Bron: Huffington Post. Beeld: Instagram