"Waar is toch die vrijheid van vroeger? Dat je als vrouw topless kon liggen op het strand..."

An Dodeman houdt van al haar buren: de Marokkaanse buurman, de vegetarische buurman, de omgebouwde buurman, de zwarte buurman… “Diversiteit noemen ze dat tegenwoordig.” Maar ze moet wél alles tegen die buur kunnen zeggen… Kan dat nog wel?

Libelle presenteert An Dodeman, die zich afvraagt wat er toch aan de hand is in Nederland? “Ik vind dat er de laatste tijd zo’n benauwdheid heerst.”

Over An Dodeman

An Dodeman is de Groentevrouw; ras-Amsterdammer, 65 plus een beetje, fervent klaverjasser, permanentje in het haar, hart op de tong. Onlangs is ze nog voor een week geschorst op haar klaverjasclub, die actievoert tegen discriminatie. Ze had een dikke man ‘vetzak’ genoemd, toen die met zijn volle gewicht op haar tas met bril en bonbons was gaan zitten. Alsof die man geen vetzak was. Zo heeft de Groentevrouw een mening over vanalles en nog wat. Ze vlogt vanuit haar woonkamer. Heel modern. En ze zit op Facebook. An: “Mooi ben ik niet, maar ik heb wel wat te vertellen. Dus let op, daar kom ik an!”

Bron & beeld: Libelle TV