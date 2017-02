Deze vrouw (83) heeft het niet meer na haar eerste Virtual Reality-ervaring

Het idee van Virtual Reality is dat je een bril opzet en je zo in een levensechte andere wereld begeeft – terwijl je gewoon thuis op de bank zit. Dat neemt niet weg dat dat nogal een intense ervaring kan zijn.

Dat weet ook deze 83-jarige dame. Haar kleinkinderen introduceerden haar met een Virtual Reality-bril waarin oma in de achtbaan werd gezet. Virtueel dan, maar dat maakte de rit er niet minder spannend op. Seconden nadat de bril op haar neus heeft gezet, gilt arme oma al alsof ze daadwerkelijk in een achtbaan zit. En dat gegil houdt vervolgens het hele filmpje lang niet meer op. We hopen dat ze inmiddels een beetje van deze enerverende ervaring bekomen is…

Bron: Elite Daily. Beeld: KIJK