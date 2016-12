Vrouw verslikt zich in chipje en ontdekt iets ernstigs

We eten allemaal heel per ongeluk weleens een zak chips leeg, maar ooit gedacht dat een chipje levens kan redden?

De vrouw zegt dat ze de afgelopen 20 jaar iedere dag deze chips heeft gegeten. Of dat nou zo verstandig is, laten we even buiten beschouwing, maar toen ze op een dag haar dagelijkse snack at, bleef er een chipje in haar keel steken. Het bleef maar pijn doen en ze vroeg of haar man in haar keel kon kijken. Ze zag meteen aan zijn gezicht dat er iets mis was. Hij zag iets geks op haar amandelen en omdat de pijn maar niet wegging, besloot ze naar de dokter te gaan.

Behandeling

De dokter ontdekte een tumor op haar amandelen. Als ze zich niet had verslikt in dat chipje was ze daar misschien nooit achtergekomen. Nu werd het in een vrij vroeg stadium ontdekt. Ze wordt op dit moment behandeld met chemotherapie en bestraling en er wordt verwacht dat ze weer helemaal zal genezen.

Bron: Littlethings.com. Beeld: Kijk.