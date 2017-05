Deze vrouw droeg anderhalf jaar een verlovingsring zonder het te weten

Hoe vraag je je vriendin op een originele manier ten huwelijk? Deze man liet zijn liefde anderhalf jaar lang met haar verlovingsring rondlopen – zonder dat ze ook maar iets in de gaten had.

Terry liet de ring namelijk verwerken in een ketting met een houten bedel dat hij aan zijn vriendin Anna gaf om te vieren dat ze een jaar samen waren. Anna droeg de ketting anderhalf jaar lang en had al die tijd geen flauw benul wat er ín die ketting zat. Tijdens een tripje naar Schotland was Terry er eindelijk klaar voor om haar De Vraag te stellen.

Aanzoek

Vlak voor het aanzoek vroeg hij Anna’s ketting omdat hij er een foto mee wilde maken op een rotspartij. Met een mes opende hij vervolgens stiekem de sluiting die hij op de ketting had laten zetten. Toen hij haar ketting teruggaf, liet hij de verlovingsring in zijn zak glippen en ging hij voor haar op z’n knie.

Boos en blij

“Ze stond daar totaal verward, was met stomheid geslagen. Toen ze eindelijk doorhad wat er aan de hand was, riep ze ‘ja!’ en sprong ze bovenop me.” Het duurde even voordat Anna begreep dat ze de ring al die tijd bij zich had gedragen. “Ze flipte: ik had hem wel kunnen verliezen, idioot! Ze was een hilarische mix van boos en blij.”

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Huffington Post. Beeld: KIJK