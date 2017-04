Hilarisch: vrouw is er na narcose van overtuigd dat George Clooney haar arts is

De Amerikaanse Kayleigh was voor haar derde IVF-behandeling in het ziekenhuis en was er na haar behandeling van overtuigd dat ze was behandeld door een héél leuke dokter. Het resultaat: een hilarische video.

De familie van de vrouw deelde een video waarop te zien is dat de vrouw, nog niet helemaal helder door de narcose, vol ongeloof vertelt dat George Clooney haar net behandeld heeft. “Ik weet zeker dat het George Clooney was”, vertelt de vrouw aan haar stiefzus die het filmpje maakt.

Slagen

De vrouw is ervan overtuigd dat de behandeling dankzij de acteur weleens zou kunnen slagen. Haar man gaat helemaal mee in het verhaal en doet er nog een schepje bovenop door te zeggen dat George ‘een heel aardige man’ is. De vrouw blijft maar herhalen dat ze niet kan geloven dat dit echt gebeurd is. Ze weet duidelijk ook niet zo goed of ze blij moet zijn of moet huilen als ze beseft dat George haar dan zo gezien zou hebben.

Bron: Littlethings.com. Beeld: KIJK