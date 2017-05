De 80-jarige Janith Goedde vierde haar zestigste trouwdag in stijl: in dezelfde jurk die ze ook al droeg in 1957.

De stralende oma besloot de trouwjurk na een dag feest met familie en vrienden toch nog eens aan te proberen. En warempel: hij paste nog precies. “Ik ben 18 kilo afgevallen en dat is te zien. Iedereen zegt er wat van. Toen we die avond thuiskwamen, zei een van de meiden dat ze erom zou wedden dat ik nog in mijn trouwjurk pas. Ze haalden het van zolder, dus ik moest hem wel aantrekken. Hij zat een beetje strak, maar het model was nog helemaal in vorm. En dat terwijl ik hem helemaal niet netjes heb bewaard.”

Man Joe vond het natuurlijk ook fantastisch om zijn vrouw weer in de jurk te zien die ze zestig jaar geleden ook voor het altaar droeg. “Ze ziet er nog steeds prachtig uit.”

Bron: ABC News. Beeld: KIJK