Deze vrouw verpestte bijna haar eigen huwelijksaanzoek

De 29-jarige Jorge was al een jaar bezig met het plannen van het perfecte huwelijksaanzoek. In het diepste geheim werkte hij aan een romantische rap.

Jorge zet het nummer, dat in het begin klinkt als een standaard hiphopnummer, op in de auto terwijl zijn camera meedraait. Hij begint mee te rappen, maar geliefde Sam is er helemaal niet van gecharmeerd. Sterker nog: ze zet het geluid herhaaldelijk zachter en zegt tegen hem dat hij ‘niet zo’n eikel’ moet zijn.

Tranen

Gelukkig duurt het niet lang voordat Sam doorheeft wat er gaande is en de tranen rijkelijk vloeien. Als extra verrassing had Jorge ook nog geregeld dat Sams familie uit Portugal met Kerst kwam overgevlogen om de verloving met hen te vieren. Waar vind je nog zo’n man?

Bron: The Daily Mail. Beeld: KIJK