Vrouw is wanhopig nadat haar man per ongeluk haar trouwjurk doneerde

Een trouwjurk draag je als het goed is maar één keer, maar dat betekent niet dat ‘ie na de grote dag meteen bij het grof vuil kan. Natalie Gilbert wist dan ook niet meer hoe ze het had toen bleek dat man Chad per ongeluk haar jurk had gedoneerd.

Chad had de jurk samen met de oude babykleertjes van zijn dochter weggegeven. “Ik heb een 7-jarige stiefdochter en we ruimden haar babykleertjes op. Mijn jurk lag in de opslagruimte. Hij had de jurk in een hoes gedaan om naar de stomerij te brengen. Maar toen stopte hij de auto vol met alle kleren die naar het goede doel gingen – in precies dezelfde hoes als waar mijn trouwjurk in zat. Hij had niet in de gaten dat hij mijn trouwjurk had weggebracht.”

Witjes

Natalie ontdekte dat echter pas weken later toen ze haar jurk naar de stomerij wilde brengen. Toen ze verhit naar de jurk zocht, trok haar echtgenoot witjes weg. “Hij rende naar de auto om die te checken en realiseerde zich toen wat hij had gedaan.” Vervolgens heeft Natalie een dag lang niet tegen hem gesproken. “Maar ik heb het hem vergeven. Het is oké, het was compleet per ongeluk.”

Social media

Het stel ging terug naar de tweedehandswinkel waar Chad de trouwjurk naartoe had gebracht, maar daar hing ‘ie al niet meer. Ze hopen nu via social media de koper van de jurk te achterhalen. Hun oproep is al duizenden keren gedeeld en er zijn zelfs vrouwen die hun eígen trouwjurk willen afstaan aan degene die Natalie’s jurk kocht. Natalie vindt het zelfs oké als de koper van de jurk de jurk draagt op haar eigen trouwdag – als ze hem daarna maar teruggeeft. “Ik hoop gewoon dat het niet iemand is die mijn jurk doorverkoopt.”

