'Vrouwen hebben veel bevestiging nodig.' Nou, heren... is dat zo?

“Oh ja, het staat op zich wel leuk!” Dat onbevredigende, nonchalante antwoord dat hij geeft als je een Heel Belangrijke Vraag stelt. “Lieverd, staat deze broek mij of maakt die gele kleur mijn billen en heupen optisch breder?”

Heren, het correcte antwoord is: “Wat een mooie broek, schat. Is die nieuw? Staat je geweldig. Vooral die kleur past mooi bij je huidskleur. Sexy hoor.” Of iets dat hierop lijkt. Grrrr. Snappen mannen echt niet dat we soms naar een complimentje vissen – ook al is dat wellicht op uiterst subtiele wijze. We vroegen de heren uit ons panel of wij vrouwen misschien iets te veel bevestiging vragen. Dit hebben ze erover te zeggen.

Over Zeg nou zelf

In elke aflevering van Zeg nou zelf vertellen vrouwen of mannen wat ze écht denken.

Bron & beeld: Libelle TV