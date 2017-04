Wauw, zo bijzonder: walvis gespot voor Zeeuwse kust

Dat zie je niet elke dag. Voor de kust van het Zeeuwse Walcheren is een walvis gespot én op camera vastgelegd.

Het zou gaan om een Groenlandse walvis die op z’n zachtst gezegd een beetje de weg kwijt is. Hij is ondertussen vertrokken richting Westkapelle. “Wij dachten eerst dat het een golf was, maar toen we beter keken bleek het een walvis te zijn. We zijn natuurlijk meteen gaan filmen”, vertelt Wilma, die het gigantische dier vast wist te leggen.

De walvis wordt in de gaten gehouden door Eerste Hulp bij Zeezoogdieren omdat er mogelijk een visnet om zijn vin zit. Dat willen zij uiteraard zo snel mogelijk verwijderen.

