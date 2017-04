Wauw: Jada Borsato zingt de sterren van de hemel

Het moge duidelijk zijn dat Jada Borsato het zangtalent van haar vader heeft. Tijdens een voorstelling op school zingt de 14-jarige de sterren van de hemel.

Tijdens het voorjaarsconcert van haar theaterschool zong Jada het nummer ‘Dancing on my own’ van Robbyn. De tiener zelf deelde het filmpje afgelopen zaterdag al, maar moeder Leontine is zo trots dat ze zondag niet kon laten de video te reposten. Vader Marco deelde op Instagram ook nog een kiekje van zijn dochter die hij zelf heeft geschoten. Als dát geen ster in wording is…

@jadaborsato 😍 Een bericht gedeeld door Marco Borsato (@borsato) op 2 Apr 2017 om 12:08 PDT

Bron: KIJK. Beeld: Brunopress.