Als je even in een vakantiestemming wil komen, is deze vlog echt wat voor jou! Reisvlogger Bonnie is deze week namelijk in Domburg.

Domburg is het oudste kustplaatsje van Zeeland en is zeker het bezoeken waard. Het pittoreske plaatsje heeft alles: prachtige stranden, oude indrukwekkende gebouwen en hippe strandtentjes. Domburg bevestigt maar weer dat je echt niet per se naar Frankrijk hoeft te gaan om een heerlijke strandvakantie te hebben!

Bron & beeld: Libelle TV