Wauw: bejaarde weduwe heeft heel bijzondere band met een wild hert

Sinds haar man is overleden woont de 81-jarige Mette helemaal alleen in een huisje in de bergen in Noorwegen. Vier jaar geleden liep er opeens een gigantisch hert bij haar de tuin in. Sindsdien komt het dier elke dag bij haar op bezoek.

Mette noemde het hert Flippen. Ze geeft hem elke dag een stuk brood te eten. Het opmerkelijke duo is onafscheidelijk: het grote hert komt 2 keer per dag op visite. Mette voelt zich daardoor een stuk minder eenzaam in haar berghuisje.

Bron & beeld: Little Things