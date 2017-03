Lijsttracker: Welke lijsttrekker bereikt de meeste kijkers?

Sinds 1 januari analyseert NU.nl in samenwerking met Media Distillery alle beelden van NPO 1, 2, 3, RTL 4, RTL Z en SBS 6 op basis van gezichtsherkenning.

Via deze link zie je hoelang een lijsttrekker sinds 1 januari in beeld is geweest. Ook meten we de impact van de verschillende televisieoptredens. Op basis van de kijkcijfers bepaalt Mediabrands hoeveel kiezers zijn bereikt (aantal minuten in beeld x aantal kijkers). Je kunt in de tool switchen tussen ‘aantal minuten in beeld’ en ‘aantal minuten bekeken’.

Weet jij nog niet wat je gaat stemmen? Kom erachter welke partij bij jou past met onze Libelle Kiescoach.

LEES OOK: