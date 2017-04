Politie maakt de grote wens van doodzieke Olivia (6) werkelijkheid

De kleine Olivia (6) lijdt aan een ongeneeslijke stofwisselingsziekte. Omdat ze niet oud zal worden, heeft ze samen met haar moeder een ‘bucketlist’ gemaakt. En bovenaan die lijst stond haar allergrootste wens: boeven vangen met de politie. Dat kan geregeld worden, dacht het politiekorps van Denver.

De politie nodigde Olivia uit om een dag mee te lopen. Ze kreeg een uniform aan en ging mee op pad in een politiewagen. Ze mocht zelfs een echte ‘boef’ vangen. De moeder van Olivia is de politie ontzettend dankbaar. Deze droom is afgevinkt, maar de bucketlist is nog lang: zo wil Olivia nog een dagje brandweerman zijn, haaien voeren en in een luchtballon vliegen.

Bron: ABC. Beeld: KIJK