Wat een schaamteloze dieven… Op beelden die de politie verspreid heeft, is te zien hoe 2 vrouwen een winkeldiefstal plegen met behulp van 2 jonge kinderen. De kleintjes worden aangezet om tassen te stelen.

Het gebeurde in augustus 2016 in een winkel in Asten in Brabant. De politie heeft de beelden nu verspreid en probeert de vrouwen op te sporen. Mensen die meer informatie hebben kunnen de politie bereiken via de Opsporingstiplijn op 0800 – 6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800 – 7000.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: Politie