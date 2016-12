Dít is de winnaar van Expeditie Robinson 2016

Vanavond was het dan eindelijk zover: de finale van Expeditie Robinson 2016. En wát voor finale, tot het laatste moment was het spannend.

Uiteindelijk ging het in de finale nog tussen Bertie en Dio. Waar we stiekem al een beetje op hoopten, is uitgekomen: Bertie is de winnaar. Al in de eerste aflevering werd ze naar huis gestuurd, maar heeft het toen tot de halve finale uit kunnen houden op het afvallers-eiland. Daar bouwde Bertie een soort resort waardoor ze het daar prima naar haar zin had. Er is dus toch eigenlijk ook maar één echte Robinson? Gefeliciteerd Bertie!

Beeld: RTL.