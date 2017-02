Binnenkort op wintersport? Vergeet dan deze tips van Bonnie niet

Van begin januari tot ongeveer eind maart is het wintersportseizoen. Waarschijnlijk zie je in je omgeving nu mensen om de havenklap op wintersport gaan. De één gaat al jaren en voor de ander is het zijn of haar eerste keer.

Als jij tot die laatste groep behoort, weet je misschien nog niet zo goed hoe je je kan voorbereiden op zo’n leuk tripje. Wat voor kleding heb je nodig? Moet je ski’s huren of toch maar zelf kopen? Is het misschien handig om een lesje te nemen? Allemaal vragen waar onze reisvlogger Bonnie het antwoord op heeft!

Bron & beeld: Libelle TV