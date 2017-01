Een mooie fleurige wintertuin met de tips van Loes

Januari is voor veel mensen niet de meest leuke maand. De kerstspullen worden weer opgeborgen en buiten is het koud en grauw. Ook je tuin staat er niet heel erg vrolijk bij. Onze tuinvlogger Loes vindt januari verschrikkelijk. Daarom heeft ze voor zichzelf een goede oplossing gevonden als het op haar tuin aankomt: ze zet haar tuintafel (waar ze van binnenuit zicht op heeft) namelijk vol met allemaal mooie planten en bloemen die het goed doen in de winter. Dit zorgt voor een mooi en vrolijk gezicht. Loes laat je zien hoe ze dit doet en ze geeft nog een paar goede tips voor planten in jouw eigen wintertuin!

