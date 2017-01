‘Wonderbaby’ woog maar 300 gram bij haar geboorte en ziet er nu zó uit

Eric en Tammy Koz wilden al jaren graag kinderen. In 2003 kregen ze het goede nieuws: ze waren na een miskraam in verwachting van een meisje.

De moeder was heel positief over de zwangerschap, maar de anderen waren vooral heel bang dat het weer mis zou gaan. Dat had te maken met haar immuunziekte die de kans op een miskraam groter maakte. Deze zwangerschap verliep goed, tot ze de 19 weken bereikte. Op een echo was te zien dat het meisje niet groeide zoals ze hoorde te groeien en de ouders kregen maar 2 opties.

Hartslag

Of ze moest nu bevallen van het meisje met een overlevingskans van 0 procent, of ze zouden wachten tot 27 weken en ze zou dan bevallen. Dan zou het meisje een overlevingskans van 5% hebben. Daar koos het stel voor. De vrouw nam rust en ging elke dag naar het ziekenhuis om te controleren of haar baby nog leefde. En elke keer was daar nog een hartslag.

Sterke persoonlijkheid

Toen Tammy 27 weken zwanger was, werd Zoë geboren met een keizersnede. Ze woog slecht 300 gram en was daarmee een van de kleinste baby’s die het overleefd had in Amerika. Ze was klein, maar de dokter zag meteen dat ze een sterke persoonlijkheid heeft. Ze moest nog 5 maanden in het ziekenhuis blijven voor ze naar huis mocht en was toen pas op het normale gewicht van een baby bij de geboorte. Dat ze een vechter is blijkt: Zoe is inmiddels 13 jaar oud en gaat naar de middelbare school. “Wanneer je in een situatie zit waarin je alleen maar sterk kunt zijn, dan ben je sterk”, vertelt haar moeder in de video.

“Miracle baby” who weighed less than 1 pound at birth is now a thriving teen https://t.co/CYAHDnIe45 https://… by #ndinya via @c0nvey — My Info (@EOriku) 8 januari 2017

Bron: Huffingtonpost.com. Beeld: Twitter.