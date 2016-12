Het leven van Yolanthe Sneijder Cabau lijkt een en al glamour, maar niets is minder waar. In 2016 stond haar leven behoorlijk op z’n kop.

Met de komst van de kleine Xess Xava is Yolanthes leven 180 graden gedraaid. De presentatrice geeft in een interview met Grazia toe dat ze na de geboorte van haar kleine spruit een aantal zware momenten heeft gekend. Ook vertelt ze in het gesprek dat ze in het op dit moment erg pittig vindt om in Istanbul te wonen. “Turkije grenst aan oorlogsgebieden en delen van het land zijn ook gewoon in oorlog, dat vind ik soms wel eng.”

Bron: Show.nl. Beeld: Brunopress