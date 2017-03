Zeldzaam interview! Hoe is het om Geert Wilders te heten?

Ebru Umar ontmoet Geert Wilders in het chique Kurhaus voor een ontbijtje en wat kritische vragen zo vlak voor de verkiezingen. Wilders geeft bijna nooit interviews, maar voor Ebru en Libelle maakt hij een uitzondering.

Het werd een zeer uitgebreid interview waar geen agendapunt onbespreekbaar blijft, van Donald Trump tot zijn drie verdwenen katjes. Wat is Wilders’ antwoord op vragen als:

Wil Wilders inderdaad een emigratiebeleid zoals Trump doorvoeren?

Met wie wil hij regeren en willen de andere partijen wel met hem regeren?

Hoe is het om Wilders te heten en te worden bedreigd?

Wat vindt zijn moeder van zijn politieke carrière?

Wat is er gebeurd met de drie katjes die hij had?

Over Ebru tikt een eitje

In de aanloop naar de verkiezingen op 15 maart 2017 maakt Ebru Umar exclusief voor Libelle TV Ebru tikt een eitje, waarbij de journalist met lijsttrekkers van de verkiezingspartijen heerlijk gaat ontbijten en praten over de drukke tijd zo vlak voor de verkiezingen.

