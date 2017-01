Zelf aan de slag met VTwonen

Viktor Brand begeleidt samen met een team van creatieve do-it-yourself stylisten van vtwonen stellen die niet goed weten waar te beginnen met het opknappen van hun huis. Opvallend is dat de koppels die meedoen aan dit nieuwe woonprogramma een groot deel van deze klussen zélf moeten uitvoeren. Aan de hand van het plan van de stylist leggen de koppels nu zelf de basis en gaan ze aan de slag met verven, vloeren leggen en behangen zonder te weten wat het beoogde resultaat is. De stylist zet de laatste puntjes op de i door de meubels en de accessoires aan de ruimte toe te voegen. Hoe reageren de bewoners als het af is?