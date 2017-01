Brr... wat een kou! Warm weer op bij je zelfgemaakte kacheltje

Het begint nu wel écht koud te worden buiten. De temperatuur zakt, de vorst doet zijn intrede en zonder handschoenen naar buiten gaan is echt geen optie meer. Binnen is het lekker warm en daar wil je het liefst de hele dag blijven. Je kunt de verwarming aanzetten. Maar wat je ook kunt doen is dit superschattige – én energiebesparende! – kacheltje bouwen en daar lekker met een kopje warme chocolademelk naast gaan zitten. Enjoy!

Productie: MPG