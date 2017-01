Zo haal je de pitjes makkelijk uit een granaatappel

Lekker door de salade of in een couscousgerecht: granaatappel. En nog zo’n superfood tjokvol vitamines en mineralen. Je kunt granaatappelpitjes natuurlijk in een kant-en-klaar bakje kopen bij de supermarkt. Of je gaat zelf het gevecht met het fruit aan. Alleen geeft dat meestal wel wat zooi… Die wegspringende pitten maken vlekken op je kleding en een bende van de keuken. (Je wilde alleen maar wat vrolijke pitjes voor de salade en nu heb je een slagveld, dat idee.) Met een simpel trucje ontpit jij die granaatappel voortaan zonder moeite.

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

LEES OOK:

Productie: MPG