Zo kweek je je eigen tuinkers

Heerlijk, zo’n prachtig paasontbijt met heel veel lekkers op tafel. Paasbrood, gekookte en gebakken eitjes, croissantjes, versgebakken bolletjes. Het kan niet op.

Waarschijnlijk is er ook gedacht aan een mooie aankleding van de paastafel. Wat een feest. Wat ook heerlijk is, is een warm broodje met kaas én tuinkers. Mmm.. Nóg leuker als je de tuinkers zelf hebt gekweekt. Bekijk snel de video om te zien hoe je dat doet. Vrolijk Pasen!

Bron & beeld: Libelle TV