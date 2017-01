Zonnebank-verslaafde laat schokkende beelden zien van kankerbehandeling

De 45-jarige Mags Murphy was tot voor kort verknocht aan de zonnebank. Die verslaving kwam haar duur te staan: onlangs werden cellen in een voorstadium van huidkanker bij haar ontdekt.

Mags woonde tien jaar lang in Kreta waar ze als echte zonaanbidster regelmatig in de zon lag. Eenmaal terug in Ierland zorgden de teleurstellende zomers ervoor dat de vrouw een grote liefde ontwikkelde voor de zonnebank – ondanks alle waarschuwingen.

Bewustwording

“Ik heb alle waarschuwingen gehoord, maar heb mijn ogen en oren voor alles gesloten. Misschien opent iemand anders z’n ogen voor dit wanneer het dichter bij huis is. Ik ben niet op zoek naar medelijden, ik wil alleen maar bewustwording”, zegt Mags.

Pijnlijk

Als gevolg van al dat zonnen heeft de vrouw nu pre-kankercellen op haar gezicht en moet ze een heftige behandeling ondergaan. “Ik moet m’n gezicht insmeren met een crème die de cellen wegbrandt. Het is behoorlijk pijnlijk en weerzinwekkend. Het goede nieuws is dat ik zo wel van de cellen af kom en de behandeling maar een maand duurt.”

Scheermesje

Mags omschrijft hoe het smeren voelt alsof iemand met een scheermesje over haar droge gezicht trekt. Op andere dagen voelt het soms alsof iemand een sigaret op haar voorhoofd heeft uitgedrukt. Hoe langer ze smeert, hoe heviger haar reactie wordt. Haar gezicht werd vurig rood, begon te jeuken, branden en op te zwellen. “Dit komt niet alleen van de zonnebank, maar ook doordat ik nooit met een hoge factor heb gesmeerd in de zon”, waarschuwt ze.

LEES OOK:

Bron: The Daily Mail. Beeld: KIJK