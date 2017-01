Twee gestolen puppy’s teruggevonden: autistische kinderen op zorgboerderij dolblij

Vorige week werden 4 puppy’s gestolen van zorgboerderij De Mekkerbek in Baarle-Nassau. De baasjes waren ontroostbaar. Maar vandaag was het feest op de boerderij, want 2 van de 4 gestolen puppy’s zijn door de politie gevonden en teruggebracht. Bekijk de hartverwarmende beelden.

De politie vond gisteren al een van de pups, genaamd Bikkel, na een tip. Het beestje werd gevonden in Breda, daarbij werd een vrouw gearresteerd. Vanmiddag werd in diezelfde stad de 2e pup ook gevonden. De politie heeft 2 mensen aangehouden.

Niet gechipt

Er zijn nu nog 2 pups zoek. Het gaat om bruine Old English bulldogs. Ze zijn nog niet gechipt omdat ze te jong zijn. Ze zijn eigenlijk ook te jong om bij hun moeder weg te kunnen.

Dolblij

De autistische kinderen op de zorgboerderij zijn dolblij dat er in elk geval 2 pups zijn teruggevonden. Ze hopen dat nummer 3 en 4 ook snel weer thuis komen.

