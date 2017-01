Vrouw verrast familie met ongelooflijk zwangerschapsnieuws

Isabel zou volgens de artsen nooit moeder kunnen worden nadat ze in 2010 gediagnosticeerd werd met de ziekte van Hodgkin, een zeldzame vorm van lymfklierkanker. Maar het onmogelijke gebeurde: Isabel raakte toch in verwachting. En wat is er leuker dan dit nieuws met je familie delen? Het leverde deze fantastische video op.

Bron: Ouders van Nu. Beeld: Kijk.nl