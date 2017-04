EEN CADEAUTJE! voor onze abonnees op de Libelle Zomerweek

Op 15 mei begint het allerleukste feestje van Nederland: de Libelle Zomerweek. Dit jaar is het thema: het Grote Geluk, en reken maar dat een dagje Zomerweek voor heel veel geluksmomentjes zorgt!

Een van de Geluksmomentjes op de Libelle Zomerweek is het cadeautje dat we voor je hebben klaarliggen. We willen namelijk graag laten weten hoe blij we zijn met jou als trouwe abonnee. Nóg leuker: het cadeautje past helemaal binnen het thema van de Libelle Zomerweek, je wordt er spontaan vrolijk van!

Hoe werkt het?

Hoe het precies werkt? In Libelle 21 zit een flyer. Neem deze mee naar de Libelle Zomerweek en lever ’m in bij de Bookazine-lounge. Wij kunnen niet wachten om je het cadeautje te overhandigen.

Tot op de Libelle Zomerweek!

Hilmar Mulder

Hoofdredacteur Libelle

