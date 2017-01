Spetterende aanbieding: Een havenrondvaart door Rotterdam

Dét is een leuk dagje uit: een uitgebreide havenrondvaart óf een high tea, al varend door de wereldhaven. Fantastisch om iconische gebouwen als Hotel New York en de Erasmusbrug van dichtbij te zien. Ook fijn: de aanbieding is héél voordelig!

Al meer dan negentig jaar is Rederij Spido een begrip in Rotterdam. De luxe rondvaartvloot vaart het hele jaar door in de wereldhaven. Er zijn twee unieke arrangementen samengesteld.

Arrangement 1: € 15,- p.p. havenrondvaart met koffie/thee en appeltaart

Tijdens deze rondvaart van 2,5 uur, is van dichtbij de enorme bedrijvigheid van de scheepswerven en de droogdokken te zien. Ook de Rotterdamse skyline, de Euromast en het voormalige cruiseschip SS Rotterdam zijn uitgebreid te bewonderen. En dat terwijl je geniet van een heerlijk kopje koffie en appeltaart. Meteen boeken! Deze rondvaart is elke zaterdag vanaf 21 januari t/m zaterdag 18 maart 2017 te boeken. De afvaart is om 10.30 uur of om 14.30 uur.

Arrangement 2: € 25,- p.p. Havenrondvaart met high tea

Dit high tea-arrangement is speciaal voor Libelle-lezeressen samengesteld. Tijdens deze unieke havenrondvaart van 3 uur geniet je van een heerlijk high teabuffet, terwijl ondertussen de havenactiviteiten in het Botlekgebied en de Rotterdamse skyline tot aan de Brienenoordbrug bewonderd kunnen worden. Meteen boeken! De high tea cruise is elke zondag vanaf 22 januari t/m 26 februari en op woensdag 15 maart 2017. De afvaart is om 14.00 uur.









Tickets zijn op basis van beschikbaarheid. Spido hanteert een minimale deelname van 60 personen. Bij minder deelnemers wordt de rondvaart geannuleerd en wordt er contact met je opgenomen. Je hebt dan de keuze om kosteloos voor een andere datum te kiezen of uw geld retour te ontvangen. De gekochte online tickets gelden tevens als een reservering. Kinderen tot 4 jaar zijn gratis.Tickets voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar zijn voor de havenrondvaart €10,- p.p. en voor de high tea € 17,50 p.p.