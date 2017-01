Ode aan Adèle, Conny en Jasperina

Afgelopen weekend is op 84-jarige leeftijd actrice, cabaretière en zangeres Adèle Bloemendaal overleden. Adèle Bloemendaal was ruim een halve eeuw actief in het theater en op televisie. Ze speelde vaak wat volkse Amsterdamse types. Kenmerkend waren haar nasale stemgeluid en haar volle schaterlach.

Theaterproductie De Grote Drie

Een mooi eerbetoon naar aanleiding van het trieste nieuws van afgelopen weekend is de nieuwe theaterproductie De Grote Drie. De topactrices Ellen Pieters, Fréderique Sluyterman van Loo en Hanneke Drenth brengen de gouden stemmen van Adèle Bloemendaal, Conny Stuart en Jasperina de Jong terug op het toneel. Natuurlijk met hun mooiste repertoire, maar ook met hun vertrouwde nukken en streken. Je ziet de diva’s tijdens de heftige voorbereidingen en bij hun turbulente reis naar het verre buitenland.

De mooiste liedjes

Samen met een live-orkest brengen de 3 actrices een concert dat je nog nooit zag naar het podium, een concert met 3 vorstinnen tegelijk. In de hoofdrol staan hun mooiste liedjes als Dobbe, Dobbe, Dobbe, Ik hoef alleen maar even zo te doen, Wat heb je gedaan, Daan, De vleselijke woning, Het is over, Wat voor weer zou het zijn in Den Haag, De Wandelclub en Roll another one.

Data: 3 februari t/m 7 mei 2017

Locatie: verschillende theaters

