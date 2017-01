Reisaanbieding: zo fijn is Finland

De huizen zijn rood, de bergmeren kristalhelder en de groene bossen eindeloos. Een eland hier, een waterval daar, gezellige dorpen en steden… op naar een heerlijke zomervakantie in Finland.

LIBELLE LEZERSREIS 16-DAAGSE AUTOVAKANTIE FINLAND VANAF €409,- P.P.

Een vakantie in Finland is genieten van de uitgestrekte bossen, onstuimige rivieren vol vis en de geur van de sauna en van op houtvuur gegrilde worstjes. Wie naar het oosten reist komt in het Finse merengebied. Puur natuur!

Vakantieparken

Duizenden meertjes en eilandjes met overal idyllische baaien en stranden. De vakantieparken zijn gelegen aan een meer, te midden van de natuur en bieden activiteiten voor iedereen.

Programma:

Dag 1: Overtocht Kiel-Göteborg met Stena Line. Overnachting aan boord. Rijd via Duitsland naar Kiel. ’s Avonds vertrek je om 19.30 uur met Stena Line voor je overtocht naar Göteborg, Zweden.

Dag 2: Overtocht Stockholm-Turku met Viking Line – 475 km, overnachting aan boord. Rond 9.00 kom je uitgerust aan in het Zweedse Göteborg. Hiervandaan rijd je naar Stockholm, waar je inscheept op de Viking Line naar Turku, vertrek om 20.00 uur. Overnachting aan boord.

Dag 3 t/m 6: Jämsä, Himos Holiday Center – 255 km, 4 overnachtingen. Je komt 7.35 uur Finse tijd aan in Turku en rijdt richting Tampere. Daarna reist je door naar Jämsä in het merengebied. Bezoek in Jämsänkoski het zwembad van Koskikara. In Himos worden quad-safari’s en wandeltochten georganiseerd. En breng een bezoek aan het elandenbos Moose Manor. Je verblijft in een vakantiewoning type B.

Dag 7 t/m 10: Nurmes, Bomba Cottages – 330 km, 4 overnachtingen. Richting Karelië wordt het landschap ruiger, met snelstromende rivieren, waarop boottochten kunnen worden gemaakt. Ontdek het Koli National Park of ga op het schiereiland Pappilanniemi naar het openluchtmuseum Pielinen. Je verblijft in een vakantiewoning type B.

Dag 11 t/m 13: Rauha, Holiday Club Saimaa – 330 km, 3 overnachtingen. Rijd naar het hart van het Finse meren-gebied. Bezoek de operastad Savonlinna of maak een boottocht naar Lappeenranta over het Saimaakanaal. Je verblijft er in een vakantiewoning type A.

Dag 14: Overtocht Turku-Stockholm met Viking Line – 425 km, overnachting aan boord. Vertrek op tijd naar Turku, en bezoek deze oudste stad van Finland. Om 20.55 uur vertrekt de Viking Line naar Stockholm via Åland.

Dag 15: Overtocht Göteborg-Kiel met Stena Line – 475 km, overnachting aan boord. Na aankomst in Stockholm om 6.30 uur rijd je naar Göteborg. Kies nu voor de E20 via Örebro (ca. 490 km). Rond 19.30 uur vertrek je met de Stena Line naar Kiel.

Dag 16: Aankomst Kiel.

Inbegrepen: retourovertocht Kiel-Göteborg met Stena Line voor 1 auto (max. 2×6 m) en inzittenden • retourovertocht Stockholm-Turku met Viking Line • verblijf aan boord in een binnenhut naar aantal pers. • ontbijt aan boord bij Viking Line • 11 nachten in vakantiewoningen volgens programma o.b.v. logies • elektriciteit • bedlinnen (m.u.v. Himos) • eindschoonmaak (m.u.v. Himos) • uitgebreide reisbeschrijving • reisgids • wegenkaart • entree Moose Manor.

Niet inbegrepen: maaltijden aan boord van Stena Line • dinerbuffet aan boord van Viking Line • hand- en theedoeken • huur bedlinnen overige accommodaties ca. € 12,- p.p. per set ter plaatse te voldoen of zelf meenemen • eindschoonmaak Himos ca. € 60,- of zelf verzorgen • tol en evt. veerdiensten • evt. brandstoftoeslag • reserveringskosten € 27,- per boeking • (doorlopende) reis en/of annuleringsverzekering • bijdrage calamiteitenfonds € 2,50 per boeking van max. 9 personen.

Bijzonderheden: de vanafprijs is geldig bij 4 personen van 21/09 tot 25/09 • kijk voor een volledige prijstabel op de site buroscanbrit.nl/libelle • toeslag: Kiel-Göteborg met vertrek op vrijdag t/m zondag € 50,- per auto van 22/06 t/m 13/08 • € 125,- korting per boeking met vertrek van 1/07 t/m 3/08 bij boeking vóór 31 maart 2017 • optionele excursie: RIB Safari over de Finse meren (€ 65,- p.p.).

Vertrekmogelijkheden: dagelijks.

Voor inlichtingen en reserveringen belt u met Buro Scanbrit, tel. 020-462 10 40 of kijk op ad.doubleclick.net. Op dit arrangement zijn de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing.

“DE MEREN SCHREEUWEN OM EEN DUIK OF EEN KANOTOCHT”

Rood-witte zuurstokken

Hoewel Finland een topbestemming is voor de winter, is het ook een geweldig land om een zomervakantie door te brengen. Natuurlijk gaan er vluchten naartoe, maar het is veel leuker en betaalbaarder om zelf de auto te pakken en in Duitsland op de ferry naar het Zweedse Göteborg te stappen. Van daaruit is het zo’n 5 uur rijden naar Stockholm, waar de boot naar Finland vertrekt. Alleen de reis ernaartoe is al prachtig. Tussen Göteborg en Stockholm stoppen we in snoephoofdstad Gränna. Dit plaatsje aan het grootste meer van Zweden is bekend van de rood-witte zuurstokken die er worden gemaakt en natuurlijk overal worden verkocht.

Het einde van de wereld

We rijden verder langs de zuidkust van Zweden, naar Trosa. Dit wordt ook wel het einde van de wereld genoemd, maar dat doet de kustplaats geen eer aan. Het typisch Zweedse dorpje, vol roodgeschilderde huizen, lijkt zo van een ansichtkaart te komen. In de Marsipangården (Östra Långgatan 27) kunnen vele varianten marsepein worden geproefd, óók ver na Sinterklaas.

Op elandsafari

Na een mooie trip door Zweden is het tijd om af te reizen naar onze uiteindelijke bestemming: Finland. Vanuit Turku, waar de boot aankomt, rijden we naar Tampere. Met ruim 200.000 inwoners is dit voor Finse begrippen een flinke stad, en mede door de vele studenten ook een bruisende stad. Je kunt prachtig wandelen langs de 2 meren die Tampere omsluiten, maar de stad zelf is ook erg leuk. Voor de kinderen is er pretpark Särkänniemi (Laiturikatu 1) met achtbanen, een dolfinarium, kinderboerderij en museum. Daarna lopen we naar de Tuomiokirkko (Tuomiokirkonkatu 3), de kathedraal van Tampere. Vanbuiten spookachtig, door de donkere stenen en romantische bouwstijl, maar binnen is het er licht en ruim. De glas-in-loodramen en engelen rond de hele kerk zijn indrukwekkend. We hebben trek gekregen, dus we gaan op zoek naar een leuk restaurant. Eten als een Viking kan in Tampere in Viikinkiravintola Harald (Haemeenkatu 23). Probeer vooral het rendiervlees of een van de andere stevige gerechten. Ook leuk, en wat minder Viking-achtig, is Panimoravintola Plevna (Itaeinenkatu 8). Deze hippe eetgelegenheid zit in een voormalige brouwerij en serveert zelfgebrouwen biertjes. Na Tampere kunnen we nog mooi even genieten van het natuurschoon. De meren in de buurt van Jämsä zijn helderblauw en schreeuwen om een duik of een kanotocht. Maar het absolute hoogtepunt van een bezoek aan Jämsä is een elandsafari. In Hirvikartano (Heinäseläntie 381 Jämsä), ook wel Moose Manor genoemd, wonen zelfs een paar tamme – fotogenieke – exemplaren, die ook kunnen worden geaaid. Een prima optie voor wie geen zin heeft om een hele dag te zoeken.

“RUST, RUIMTE EN RENDIEREN, DÁT IS FINLAND”

Water, water, water

We laten de ruige natuur achter ons en trekken door naar Karelië, het land van de duizend meren. In werkelijkheid zijn het er meer dan honderdduizend. Dit is het hart van Finland met een labyrint van meren, eilandjes, bossen en heuvels. Op de rivieren in deze regio wordt veel geraft en kanogevaren. Ook aan wal is er genoeg te ontdekken, vooral in het nationale park Koli. Hier groeien grote varens langs kleine bergstroompjes, knalgroen mos tussen hoge bomen en kleurige bloemen en planten. Natuurlijk lopen hier elanden rond, maar ook beren en lynxen. Er zijn ook veel bijzondere vogels te spotten. Een andere aanrader is het openluchtmuseum bij Lieksa. Dit is een heerlijk dagje uit, met wel honderd Karelische gebouwen, van graanschuren tot woonhuizen, die je het gevoel geven dat je door verschillende eeuwen wandelt. Even verderop, in Nurmes, ligt Bomba Village (Tuulentie 10). In dit vakantiedorp is van alles te doen (de workshop juwelen maken is erg leuk). In restaurant Bombahuis serveren ze Karelische pastei van roggebloem en aardappels. Stevige kost waar we uren op kunnen teren, net als de Finnen in koude winters.

Zeehonden in het meer

We rijden door naar het hart van het merengebied: het Saimaameer. Onderweg is Savonlinna een mooie stop. In augustus is het hier genieten van het Operafestival in het fort van Savonlinna. Ook in andere maanden is de Middeleeuwse burcht een must. Hij ligt midden in het water en is alleen via een brug te bereiken. Camera’s mee, want in het Saimaameer leven zeehonden, die na goed zoeken of met hulp van een gids zeker te zien zijn. We maken een boottocht over het Saimaakanaal naar het havenplaatsje Lappeenranta. Daar drinken we koffie in Majurska (Kristiinankatu 1), voordat we terugkeren naar ons huisje in vakantiepark Holiday Club Saimaa. Ook leuk: overnachten in een blokhut, onder een rendiervel. We rijden terug naar Turku – wie nog tijd heeft, kan de kathedraal uit 1229 en het kasteel Turunlinna uit 1280 nog bekijken – voordat we ’s avonds op de boot naar Zweden stappen. Het Noorderlicht hebben we niet gezien, tussen april en augustus is het daar niet donker genoeg voor. Maar Finland, wat wás het fijn.

Tekst: Karin Kuijpers.