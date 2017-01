Reisaanbieding: Happy in Holten

Wandelen door het bos, de Holterberg beklimmen, fietsen van kasteel naar kasteel… We doen het allemaal fluitend, nu we weten dat we luxe kamperen met boxspring, ligbad én ontbijt op bed.

Zelfs voor verstokte hotelgasten is glamping een feestje. Deze glamoureuze vorm van kamperen is al een paar jaar oud, maar is nog onverminderd populair. Niet gek, want glamping combineert de luxe van een hotel (boxspringbed, donzen dekbed, ligbad) met de vrijheid-blijheid van een kampeervakantie. Zeker voor een weekendje weg in eigen land is zo’n accommodatie ideaal. Mocht de zomer weer eens in het water vallen, dan zitten jullie hoog en droog op de overdekte veranda met een kop dampende thee, terwijl binnen de houtkachel brandt.

Het betere buitenleven

Op de grens van Salland en Twente ligt de Holterberg, een heuvellandschap met dichte bossen en vergezichten over roze en paarse heidevelden. Het is een plek waar natuurliefhebbers hun hart ophalen en fietsers en wandelaars via gemarkeerde routes Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug verkennen. Midden in deze schitterende natuur ligt Outdoors Holten, een kleinschalig vakantiepark waar zelfs de grootste liefhebber van luxe durft te ‘kamperen’. Overnachten gebeurt hier namelijk in een stijlvol ingerichte houten Lodge Cabin (met ligbad, douche en centrale verwarming) of safaritent. Ook de tenten zijn behoorlijk chic en voorzien van een boxspringbed, badkamer met ligbad, kitchenette en houtkachel. Vanwege de ruim opgezette plekken heb je volop privacy en is Outdoors Holten een heerlijke stek voor een romantisch weekendje weg. Zelfs een ontbijtje op bed behoort tot de mogelijkheden, inclusief croissantjes, fruit en een pot verse koffie. Kinderen zullen zich geen moment vervelen. Ze kunnen herten spotten in het wild, uitrazen in de speeltuin, een gat in de lucht springen op de trampolines en ’s avonds smikkelen van het kindermenu in de Outdoors Bistro. outdoorsholten.nl

“BACK TO BASIC OP Z’N BEST”

Heide voor de hoentjes

Een van de grootste aaneengesloten heidegebieden van ons land ligt op de Sallandse Heuvelrug. Het werd uitgebreid voor het laatste groepje wilde korhoenderen van het land. Omdat de populatie niet zo vlot toeneemt, zijn er kranige Zweedse haantjes in het gebied uitgezet om de hennetjes het hof te maken.

Waar ooit een gletsjer schoof…

Lang, écht lang geleden, zo’n 150.000 jaar terug in de tijd, schoof er een Scandinavische landijsgletsjer over het land, die tot stilstand kwam in het huidige Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Het ijs duwde de ondergrond omhoog, wat resulteerde in stuwwallen en smeltwaterdalen. De grap is dat wij mensen vrijwel het hele land naar onze hand hebben gezet, maar dat tijdens een verkenningstocht door het gebied de aardverschuiving nog steeds zichtbaar is. Download de gratis NS-wandeling Holterberg en maak klimmetjes waarvan de kuitspieren gaan gloeien. Kijk vanaf de Koningsbelt uit over heidevelden, zandverstuivingen en bossen en ontdek bij de Rietslenk een helling vol jeneverbessen. De wandeling voert ook langs de Canadese begraafplaats en het Wereldtijdpad, waar de paaltjes vol weetjes het tempo misschien wel even zullen vertragen. eropuit.nl

Speelbos

Natuurmuseum Holterberg organiseert buitenactiviteiten voor jong en oud. Altijd leuk voor de kleintjes is het speelbos rondom het museum, waar ze heerlijk kunnen ravotten, huttenbouwen en picknicken. museumholterberg.nl

Met sterrenwacht

Buitencentrum Sallandse Heuvelrug is ook een gezellig café met terras, sterrenwacht. Het centrum is bovendien het startpunt van allerlei tochten over de Sallandse Heuvelrug. sallandseheuvelrug.nl/bezoekerscentrum

“ER ZIJN KRANIGE ZWEEDSE HAANTJES IN HET GEBIED UITGEZET OM DE HENNETJES HET HOF TE MAKEN”

LIBELLE-AANBIEDING: LUXE LOGEREN IN DE TWENTSE BOSSEN VANAF €89,50 P.P.

Om verliefd op te worden, de sfeervol ingerichte lodges en safaritenten van Outdoors Holten. Midden in de bossen, behoorlijk back to basic, maar dan wel met een goed bed en luxe badkamer. Daar wil iedereen toch heen? Dat kan, met deze Libelle-aanbieding.

Outdoors Holten ligt aan de voet van de Holterberg, een prachtig natuurgebied om te wandelen en te fietsen. ’s Avonds dineert u in de Outdoors Bistro bij het kampvuur en in de ochtend is het fijn wakker worden met een goed gevulde ontbijtkist op de veranda.

Dit is het arrangement

• Ontvangst met koffie/thee en Twentse krentenwegge. • Midweek in Lodge Cabin of luxe safaritent. • 2 ochtenden een goed gevulde ontbijtkist voor 2 personen. • Fietsroute + € 2,50 korting op fietshuur. • Inclusief opgemaakte bedden, eindschoonmaak en handdoekenset.

Prijzen

Romantic Luxury Tent € 89,50 p.p.

Romantic Lodge Cabin € 99,50 p.p.

Family Luxury Tent € 109,50 p.p.

Family Lodge Cabin € 119,50 p.p.

Prijzen zijn o.b.v. 2 personen in een lodge of tent en excl. toeristen-belasting € 1,10 p.p.p.n.

• Extra bij te boeken: goed gevulde ontbijtkist voor 2 dagen (o.b.v. 2 personen) voor € 45,- (in plaats van € 58,-).

• Toeslag per kind t/m 12 jaar: € 35,- per kind, tot 2 jaar gratis m.u.v. toeristenbelasting. Toeslag vanaf 13 jaar: € 60,- p.p. Extra personen zijn alleen mogelijk in de Family Lodges of tenten tot max. 6 personen.

Boeken?

Ga naar outdoorsholten.nl/bijzonder-overnachten of boek per mail: reserveringen@outdoorsholten.nl.

Deze actie is geldig tot 22 december 2017, in schoolvakanties geldt een toeslag.

Tekst: Roos Stalpers en Fee van ’t Veen. Beeld: iStock