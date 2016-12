Reisaanbieding: koninklijk vertoeven op het Griekse eiland Corfu

Een verzameling schilderachtige bergdorpjes, ruige kliffen, de mooiste stranden én de fijnste restaurantjes… Wij begrijpen wel waarom keizerin Sisi een zomerverblijf had op het Griekse eiland Corfu.

Wie Corfu per boot of vliegtuig nadert, ziet het meteen: de schitterende groene natuur en weelderige bloemen hebben het voor het zeggen op dit Griekse eiland, dat niet voor niets ‘de groene parel’ wordt genoemd. De aangename temperaturen, een (bijna) altijd schijnende zon en nét genoeg regendruppels zorgen voor prachtig natuurschoon. Van het bergachtige noorden tot de verlaten baaitjes langs de kust. Van de laagvlaktes, olijfbomen en cipressen in het zuiden tot de azuurblauwe zee. Verken het eiland met een auto of ga op ontdekkingstocht op een scooter. Heerlijk toeren door de pittoreske dorpjes, en duik op de bonnefooi een kronkelig paadje in. Waar kun je ongestoord zonnebaden en wat mag beslist niet worden overgeslagen op Corfu?

Venetiaanse flair

Het begint allemaal in Corfu-stad oftewel Kerkyra. De oude wijk Campiello is een mengelmoes van geplaveide steegjes, hoge huizen en smalle straten. Veel gebouwen zouden wel een opknapbeurt kunnen gebruiken, maar de Venetiaanse charme waar Corfu om bekendstaat, is nog duidelijk zichtbaar. Verdwalen is in de wirwar van nauwe straatjes niet uitgesloten, maar Campiello is niet echt groot, waardoor je uiteindelijk altijd uitkomt in een van de hoofdstraten of op de zeedijk. Verstopte winkeltjes zijn te vinden in en rond de straat Nikiforou Theotoki. Aanrader: geniet tussen het dwalen door van de traditionele keuken bij taverne To Fanari (Velissariou 30). Hier wordt ’s avonds vaak gedanst op live Griekse muziek.

Pleinen, kerken en terrasjes

Liefhebbers van westerse gerechten gaan naar de Esplanade, het plein in Corfu-stad waar veel trendy terrassen te vinden zijn (de prijzen liggen hier wel wat hoger). In de buurt van het plein staat de kerk van Agios Spyridon, te herkennen aan de rode koepel. Binnen bevindt zich een zilveren kist met het gemummificeerde lichaam van de Heilige Spyridon, die door de lokale bevolking nog steeds wordt aanbeden. Tegenover de Esplanade staat het Palaio Frourio (het oude fort), vanwaar je een prachtig uitzicht hebt over de stad. Een uitstapje met de bus richting het schiereiland Kanoni is een aanrader voor vliegtuigspotters. Vanaf het terras bij Cafe Kanoni is het spectaculair om de dalende en stijgende vliegtuigen te bekijken. Het volgende plaatsje dat we aandoen, is Gastouri, tien kilometer ten zuiden van Kerkyra. Ruim honderd jaar geleden was Corfu al aantrekkelijk voor de rich & famous. Rond 1890 liet keizerin Elisabeth van Oostenrijk – ook bekend als Sisi – er een zomerverblijf bouwen. Ze vulde het paleis met schatten uit de oudheid, die nu voor bezoekers zijn te bewonderen in het paleis en de tuin.

Zonnebaden

Zonaanbidders moeten écht even stoppen bij de badplaats Paleokastritsa. De zandstranden en inhammen worden hier omringd door groene bergen, kliffen en een glasheldere zee. Het plaatsje is geliefd vanwege zijn strand, dus het kan er behoorlijk druk zijn. Tip: huur een bootje! Vanaf de zee zijn de ruige kliffen werkelijk schitterend. En vaar rustig een stukje door, want er zijn genoeg afgelegen strandjes die die dag nog niet zijn ontdekt. Ook bij badplaats Sidari aan de noordkust is het goed toeven. Hier zijn geen zandstranden te vinden, maar wel het bijzondere Canal d’Amour. Dat zijn inhammen die tussen de zandsteenrotsen zijn ontstaan. Het gerucht gaat dat wie in dit water zwemt, voor altijd geluk in de liefde heeft.

De ultieme schommel

De mooiste zonsondergang is te zien bij het kleine dorpje Peroulades, in het noordwesten van Corfu. Daar liggen de steile zandkliffen Kaap Drastis en Logas Beach. Restaurant 7th Heaven is een heerlijke plek. Niet alleen vanwege de schommels (mét uitzicht), maar ook vanwege het plateau met transparante bodem boven de zee. Hiervandaan kijk je zo’n 40 meter recht naar beneden, op het strand van Logas.

De berg op

En dan is er óók nog de natuur van Corfu. Aanrader: een bezoek aan de hoogste berg in het noorden van Corfu, de ruim 900 meter hoge Pantokrator. De weg naar de top leidt door eeuwenoude dorpjes en smalle straten die nog niet door veel toeristen zijn ontdekt. Het is de moeite waard om de auto of scooter even te parkeren en te wandelen door een van de dorpjes waar het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan. Eenmaal op de top is het genieten van het geweldige uitzicht over een groot deel van Corfu én Albanië, op slechts 2 kilometer van Corfu. Met een beetje geluk is vanaf deze plek zelfs het Griekse vasteland te zien.

“VERLATEN BAAITJES EN EEN AZUURBLAUWE ZEE”

Tekst: Manouk Mak. Beeld: iStock