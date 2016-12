Reisaanbieding: schoon schip in Scheveningen

Eerst een lange strandwandeling en na afloop heerlijk opwarmen bij een goed restaurant. Er is geen betere plek om het nieuwe jaar te beginnen dan aan de kust. Muts op, wanten aan… we gaan naar Scheveningen!

Een eindeloze kust, een indrukwekkende hemel, de unieke foodboulevard op de vernieuwde Pier… De boulevard van Scheveningen is een magische plek. In het voorjaar en de zomer is het heerlijk flaneren op de boulevard, maar ook in de herfst en winter valt er genoeg te doen. Het nieuwe jaar goed beginnen, bijvoorbeeld. Heerlijk uitslapen, ontbijten op bed en een frisse neus halen op het strand.

Pierewaaien

Sinds vorig jaar zomer is de fameuze Pier weer open, omgetoverd in een food-walhalla met restaurants en streetfood-barretjes. Begin de dag bij restaurant Pier Zuid (Strandweg 150). Voor een betoverend uitzicht over de stad is een rondje in het reuzenrad boven zee een must. Vooral mooi in het donker, de lampjes van de stad lijken van bovenaf een lang lint dat door Scheveningen slingert. De gondels zijn dicht, dus laat die sneeuw maar komen! Bijzonder: lunchen of dineren in het reuzenrad. Wel even vooraf reserveren.

IJspret

Geen winter is compleet zonder een rondje schaatsen. Tot en met 15 januari staat voor het Kurhaus Hotel een grote overdekte ijsbaan. Op de verwarmde terrassen rond het plein worden ter plekke winterse hapjes bereid. Ook leuk: de Roetsjbaan, een 30 meter lange ijsglijbaan voor de Pier. Loop vanaf het Kurhausplein via de Palace Promenade en de glijbaan is niet te missen. Wie even helemaal zen wil worden, gaat naar FloatCenter op de Pier (Strandweg 152). Hier kun je floaten oftewel drijven op zout water. Dé manier alle spieren te ontspannen.

Picasso aan Zee

Vanaf de Pier is het een klein stukje wandelen naar Museum Beelden aan Zee (Harteveltstraat 1). De zalen liggen letterlijk in de duinen, waardoor het lijkt alsof je buiten bent. In dit museum is tot en met maart 2017 de expositie Picasso aan Zee te zien, met sculpturen en keramieken van Pablo Picasso.

Verse vis

Voor wie trek heeft gekregen: bij restaurant Mero (Vissershavenweg 61-E) serveren ze de lekkerste gegrilde witte gamba’s in knoflook. En natuurlijk de specialiteit: kreeft uit het homarium – verser kan niet. Extra lekker met een sprankelend glas prosecco. Bij restaurant Brooklyn aan de boulevard serveren ze Black Angus steaks. Bij Pickles Burgers & Wines op de Pier hebben ze smakelijke burgers in combinatie met een goed glas wijn. Perfect om te toasten op het nieuwe jaar.

“MAAK VOOR EEN BETOVEREND UITZICHT EEN RONDJE IN HET REUZENRAD BOVEN ZEE”

Of je er gaat wandelen, er een lekker visje wilt eten aan de boulevard of naar het museum gaat: Scheveningen is en blijft een magische plek.

Het hotel

Je verblijft in het luxueuze Grand Hotel Amrâth Kurhaus in een 2-persoons-kamer. Met het openbaar vervoer ben je zó in het centrum van Den Haag. Er is parkeergelegenheid bij het hotel (ca. € 35,- per 24 uur) en er zijn openbare parkeergarages in de buurt (ca. € 19,50 per 24 uur). Optioneel bij te boeken een 2-gangen-theaterdiner voor 29,- p.p.

