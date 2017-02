Aanbieding: 9x ontspannen met super korting

De beste plek om te ontspannen in deze donkere maanden? De sauna! Maak er een gezellig dag van met een vriendin, ga romantisch met z’n tweetjes óf gewoon heerlijk alleen. Met deze fijne wellness-aanbiedingen krijgt een winterdip geen kans.

Lezersaanbieding

Oase van rust in Elysium. Van € 33,50 voor € 16,75 p.p.

Midden in de Randstad ligt een oase van rust: Elysium, Met veel sauna’s, stoom- en zwembaden. Dankzij de sfeervolle Marrakech Sauna met Arabische lampen en de Byzantijnse tuin met oriëntaalse lantarens voelt een bezoek aan Elysium als een exotische minivakantie. Er zijn meerdere restaurants, dus een wellnessdag kan naar eigen smaak worden samengesteld. Kooilaan 1, Bleiswijk. Bestel hier de aanbieding.

Helemaal zen in Thermen Bussloo. Van € 33,50 voor € 16,- p.p. Weekend: van € 35,50 voor € 17,- p.p

Ga voor een complete wellnessbeleving naar Thermen Bussloo en doe (zonder extra kosten) mee aan meditaties, verwenrituelen en opgietingen. Tot rust komen kan in een van de 14 sauna’s, whirlpools, (zwem)baden en verschillende rustruimtes. Er even helemaal tussenuit? Plak een overnachting in het luxe Hotel Thermen Bussloo aan de saunadag. Overnachten kan al vanaf € 54,50 p.p. Bloemenksweg 38, Voorst. Bestel hier de aanbieding.

Relaxen in de natuur bij Thermen Soesterberg. Van € 29,95 voor € 14,95 p.p.

In dit centraal gelegen wellnessresort, midden in de bossen, is het genieten van alle verschillende sauna’s en baden. Zoals de Panoramasauna, die uitzicht biedt over de prachtige tuin. Maak de wellnessdag compleet met een heerlijke behandeling in het beautycentrum. Frits Koolhovenweg 8, Soesterberg. Bestel hier de aanbieding.

Bron van ontspanning in Veluwse Bron. Van € 33,50 Voor € 16,75 p.p.

Rust en ontspanning is te vinden in de Veluwse Bron, een resort vlak bij Apeldoorn en Zwolle. Met alle fantastische wellnessfaciliteiten wordt het nog moeilijk kiezen: wordt het eerst ontspannen in de sauna, dobberen in een van de whirlpools of toch naar het Oosterse badhuis met hamam? Viskweekweg 10 in Emst. Bestel hier de aanbieding.

Pure ontspanning in SpaPuur. Van € 29,50 voor € 14,75 p.p.

Ontspanning en gastvrijheid staan centraal in dit Brabantse wellnessresort. Ontdek de grootste Kelo opgietsauna van Brabant, zwem in het mooie zwembad van binnen naar buiten en ontspan in de whirlpool. Vergeet niet te ontspannen in het stoom- en zoutwaterbad en sluit de dag af in een van de comfortabele ligstoelen. Ook echt genieten: de lekkernijen die de koks hier bereiden. Moerse Dreef 10, Tilburg. Bestel hier de aanbieding.

Weer in balans bij Thermen Holiday van € 32,50 voor € 14,95 p.p.

Thermen Holiday staat voor balans, verzorging en ontspanning. Dat gaat zeker lukken dankzij de verschillende sauna-, massage- en beautyfaciliteiten. Ga voor een heerlijke massage of waan u in het Verre Oosten tijdens een hamambehandeling. Er zijn maar liefst twaalf sauna’s, verschillende baden en whirlpools. Sluit de dag af in de prachtige tuin en geniet van een heerlijk diner in het restaurant. Boek nu uw dagje ontspanning in hét wellness resort van de Randstad. Prinses Beatrixlaan 10, Schiedam. Bestel de aanbieding hier.

Natuurlijk genieten bij Zwaluwhoeve. Van € 33,50 voor € 16,75 p.p.

Midden op de Veluwe vindt u het meest centraal gelegen wellnessresort van Nederland. De onlangs geheel gerenoveerde, authentieke boerderij met vele faciliteiten is een ideale plek om even helemaal op te laden. U kunt hier tot rust komen in de prachtige natuur, de fijne baden, op het aangelegde strand en in de nieuwe boomgaard met drie barrel-sauna’s. Perfecte ingrediënten voor een geslaagd wellnessdagje. Zuiderzeestraatweg 108, Hierden. Bestel de aanbieding hier.

Relaxen in het groen bij Thermea 2OOO. Van € 32,50 voor € 16,- p.p.

In het groene hart van Zuid-Limburg, op de beroemde Cauberg, ligt Thermae 2OOO. Dankzij de ligging is niet alleen het uitzicht fenomenaal, de Cauberg is ook een belangrijke energiebron. Ervaar het thermale water in de binnen- en buitenbaden, loop over het blotevoetenpad en ontspan in een van de vele sauna’s. Cauberg 25-27, Valkenburg aan de Geul. Bestel de aanbieding hier.

Verborgen parel: WELLNESS 1926. Van € 16,50 voor € 8,- p.p.

Midden in Amsterdam, achter de Gerardus Majellakerk, bevindt zich een knusse stadsspa voor totale ontspanning. Dankzij de persoonlijke aandacht is dit dé plek om tot rust te komen. Bijvoorbeeld met een gezichtsbehandeling afgestemd op uw huid en een ontspannende massage. Laat u verassen door de heerlijke mediterrane hapjes en drankjes. Halmaheirastraat 28, Amsterdam. Bestel de aanbieding hier.