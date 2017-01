Fijn, die Libelle Voordeelpas: de nieuwste mode met korting

Om 2017 goed in te gaan, is het heel fijn om de nieuwste mode in huis te hebben. Met de Libelle Voordeelpas profiteer je het hele jaar van leuke kortingen bij verschillende winkels en webshops. Zo koop jij je nieuwste outfit extra voordelig!

Hier koop je een nieuwe outfit met korting:

Op de gehele collectie van Miss Etam en La Ligna krijg je 10% korting (met uitzondering van de sale).

Sportieve voornemens voor 2017? In januari krijg je bij HEMA 10% korting op de sportkleding! Comfortabel en modieus voor een fijn prijsje!

Wist je dat je bij Living.nl terecht kunt voor de mooiste sieraden, horloges, tassen, portemonnees en nog veel meer fashion accessoires? Living.nl is dé online cadeaushop: handig als je op zoek bent naar iets leuks voor een ander of jezelf. Je krijgt 10% korting op de gehele collectie (met uitzondering van de sale).

Ook bij de webshop Ciraad kun je terecht voor de mooiste accessoires. Je krijgt maar liefst 15% korting op de nieuwe collectie met onder andere oorbellen, kettingen, tassen, sjaals en ringen.

Éxtra handig: profiteer van 10% korting op vtwonen om meubels waaronder kledingkasten en kledingrekken. Kan je meteen jouw nieuwe aankopen kwijt!

Meer weten over de Libelle Voordeelpas? Kijk dan rond op onze website voor meer informatie en alles over onze partners.