Lang Leve de Koning en daarom trakteren wij op gratis koffie of thee

Vandaag wordt onze Koning Willem-Alexander 50 jaar ! Wat is er nou leuker om op deze bijzondere dag kaartjes te bestellen voor de Koning der Musicals Disney’s The Lion King?

Koop nu je kaarten bij de Musical & Theater Club van Libelle en boek er een burger keuzemenu bij in restaurant Le Cirque. Je krijgt dan van ons een gratis kopje koffie of thee na. Dit maakt je avondje uit pas echt compleet!

Leeuwenkoning

Disney’s The Lion King gaat over de leeuwenwelp Simba die de troonopvolger van het Afrikaanse Dierenrijk is. Hij heeft een gelukkige jeugd, maar dat is voorbij als zijn oom Scar de macht grijpt. Simba vlucht, maar komt weer terug met één doel: de Leeuwenkoning worden van het Afrikaanse Dierenrijk.

Wat begon als een film, groeide uit tot een succesvolle musical. Zo won Disney’s The Lion King maar liefst 70 internationale awards. Dus kom naar het AFAS Circustheater Scheveningen en zet al je zintuigen op scherp voor Disney’s The Lion King. Waan je in de Afrikaanse savanne, met prachtige decors, ingenieuze kostuums en de meeslepende muziek van Elton John en Tim Rice.

Bestel hier je kaarten voor Disney’s The Lion King.

Speciaal voor de 50e verjaardag van onze Koning is het boek Een koning om in te lijsten uitgebracht, dat een ontzettend leuk inkijkje geeft in het leven van onze koning. Je kunt het hier kopen voor slechts €19.95. Het wordt gratis thuisbezorgd.

© Disney Beeld: Deen van Meer