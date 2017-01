Tijd voor theater met korting!

We stellen je graag op de hoogte van ons nieuwe assortiment bij de Musical & Theater Club van Libelle, want daarmee bezoek je diverse topmusicals en theatervoorstellingen met korting. Hierbij speciaal voor jou: een selectie van de leukste avondjes uit in 2017.

The Bodyguard – publieksprijs beste musical

Romantiek, spanning en hits van Whitney Houston komen samen in deze musical. Laat je meevoeren in de wereld van een beeldschone zangeres en haar sexy bodyguard. Het resultaat: een zinderende avond vol passie en muziek.

Aanbieding: tot € 20,- voordeel per kaart.

West Side Story

In deze musical wordt het romantische verhaal van Shakespeares Romeo en Julia verplaatst naar het New York van de jaren vijftig. De liefde tussen Tony en Maria is eigenlijk onmogelijk… Aanbieding: € 20,- korting per kaart.



Ciske de Rat – winnaar beste grote musical

Danny de Munk neemt hiermee afscheid van de rol van zijn leven. Deze musical brengt de film tot leven en laat je ook zien hoe het Ciske vergaat als volwassen man. Aanbieding: tot € 10,- voordeel per kaart.

Slippers

Plien & Bianca en cabaretduo Droog Brood bundelen hun krachten in dit toneelstuk over ons menselijk gestuntel. Aanbieding: ontvang een gratis rang-upgrade.

Jesus Christ Superstar

Beleef de sensationele finale in Ahoy en zie de laatste week van Jezus Christus door de ogen van zijn beste vriend (én verrader) Judas. Deze musical is een muzikaal meesterwerk. Aanbieding: € 22,- korting per kaart.

Disney’s The Lion King

De Koning der Musicals voert je mee naar de Afrikaanse savanne. Met deze musical leef je mee met de zoektocht naar volwassenheid van welpje Simba, de toekomstige Leeuwenkoning. Aanbieding: maak kans op een Kurhaus arrangement.

Meer informatie over de Musical & Theater Club van Libelle en de leukste avondjes uit van 2017? Je leest er alles over in de special in editie 6 van Libelle.