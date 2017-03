WIN: Een 3-daagse reis naar Cappadocië (mét ballonvaart)

Heb je altijd al eens naar Turkije gewild? Dit is je kans om je koffer te pakken! Libelle mag samen met Corendon een geheel verzorgde 3-daagse reis voor 2 personen weggeven naar de sprookjesachtige streek Cappadocië.

Op het programma staan onder andere een spectaculaire ballonvaart de vulkaanlandschappen, een spetterend optreden van een mystery guest in het best bewaarde theater uit de oudheid en een overnachting in een 5-sterren all inclusive resort.

WINNEN

Ben jij beschikbaar van 9 tot en met 11 april en wil je deze reis dolgraag winnen? Vul het winformulier in en wie weet zien we je daar! Je kan je nog tot 23 maart opgeven.

LEES OOK:

Beeld: iStock