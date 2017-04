Winnen: 25 x Libelle’s Ode aan Jan Kruis boek

Wie is niet opgegroeid met de strips van Jan, Jans en de kinderen? De oh zo herkenbare momenten zorgen voor een lach en een traan. De familie Tromp en Jan Kruis hebben een warm plekje in ons hart.

Als ode aan Jan Kruis, van wie we op 19 januari 2017 verdrietig genoeg afscheid moesten nemen, kun je een prachtig stripboek winnen. In dit stripboek zijn nog een keer alle Jan, Jans en de kinderen klassiekers te vinden. Met dit boek kijken we vol liefde en genegenheid nog een keer terug op de grappige en markante verhalen van Jan Kruis over het Nederlandse gezinsleven.

Wil je één van de 25 stripboeken winnen? Vul dan onderstaand formulier in en wie weet ben jij binnenkort een van de gelukkige winnaars.



Door mee te doen aan deze winactie, ga je akkoord met de spelvoorwaarden

