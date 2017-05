In Libelle Puzzelen zijn prachtige prijzen te verdienen. Heb jij de kruiswoordfilippine in Nummer 1 – 2017 opgelost? Laat dan hier je antwoord en gegevens achter en wie weet win je één van deze mooie prijzen.

1x kans:Midweek of weekendje weg op het RCN Vakantiepark de Flaasbloem in Chaam voor 6 personen t.w.v. € 449,-

5x kans: Mini-pizza-oven van foodandfun.nl t.w.v. € 69,95

5x kans: Complete beautyset van s.Oliver FOR HER t.w.v. € 63,-

1x kans op deze vrolijke Hetty Compact-stofzuigerstofzuiger t.w.v. € 339,90

Meedoen kan tot en met 26 juni 2017. Prijswinnaars krijgen schriftelijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Laat hier je oplossing en gegevens achter:

Libelle Puzzelen

Zo doe je mee met de prijspuzzel

Ga naar de prijspuzzel op pagina 26 en los ’m op. Geef de oplossing via libelle.nl/prijspuzzel of stuur een briefkaart naar: Libelle Informatiecentrum, Antwoordnummer 6300, 2130 RA Hoofddorp. Meedoen kan tot en met 26 juni 2017. Het maakt geen verschil of je wel of niet abonnee bent.