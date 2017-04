De Libelle Zomerweek staat in het teken van het Grote Geluk, en daarom willen we jullie nu al een geluksmoment aanbieden. Je maakt kans op een Groot Geluk-pakket van Kruidvat vol verschillende beautyproducten van Procter & Gamble. Maar dit is niet het enige…

‘Geluk met een zachte G’

Van het feestelijke nummer Per spoor (Kedeng Kedeng) tot het ontroerende Brabant, iedereen kent de nummers van Guus Meeuwis. En wat is er nu leuker dan deze lente zijn prachtige liedjes door de speakers te horen galmen. Speciaal voor Kruidvat werd de cd Grootste Hits samengesteld. Inclusief de twee nooit eerder op cd uitgebrachte nummers Tabee en Zonder Jou. Bij aankoop van 2 actieproducten van Procter & Gamble krijg je van 24 april t/m 7 mei de cd Grootste Hits cadeau. Dat noemen wij nou ‘Geluk met een zachte G’.

Groots Geluk

Libelle geeft samen met Kruidvat een aantal Groot Geluk-beautypakketten weg die jij kunt winnen. Deze pakketten zijn gevuld met producten van Procter & Gamble, zoals Gillette Venus, Head & Shoulders, Olaz en natuurlijk niet te vergeten de exclusieve cd van Guus Meeuwis. Met dit pakket ben je helemaal klaar voor de zomer en straal je van top tot teen.

Voorwaarden

Wil jij kans maken op het Groot Geluk-beautypakket? Vul dan het onderstaande winformulier in. Meedoen kan tot en met 30 april, daarna worden de winnaars zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Je krijgt de cd Grootste Hits van Guus Meeuwis gratis bij:

Bij aankoop van 1 actieproduct van Gillette en Venus navulmesjes, Olaz, Oral-B opzetborstels en Swisse

Bij aankoop van 2 producten van Always, Always Discreet, Antikal, Ariel, Aussie, Fixodent, Gillette, Head & Shoulders, Herbal Essences, Lenor, Oral-B, Pampers billendoekjes, Tampax en Venus (met uitzondering van mini’s, geschenksets en Swisse proefverpakkingen).

Op Swisse, Olaz, en Gillette navulmesjes (6st, 8st, 10st, 12st) geldt ook nog eens 25% korting.

Door mee te doen aan deze winactie, ga je akkoord met de spelvoorwaarden.

