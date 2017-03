10 onvermijdelijke reacties als je kijkt naar ‘Het beste voor je kind’

Onderuit op de bank, tv aan en standje relax. Klinkt heerlijk, maar dat lukt niet altijd. Soms roep je zo hard naar het scherm over alles wat je erop ziet, dat je bloeddruk net zo hard stijgt als de kijkcijfers. Van ontroering of van opwinding.

Zo ook bij Het beste voor je kind. Een programma op RTL 4 waarin iedere week drie gezinnen vertellen over hun eigenzinnige manier van opvoeden. Niets zo precair als dit onderwerp, want doen we niet allemaal wat we denken dat het beste is? Tuurlijk. Tien gedachten die door mijn hoofd (en soms ook via mijn mond naar het scherm) schoten tijdens het kijken van de eerste twee afleveringen.

Is dit echt?

Moeder Mounira heeft bedacht dat haar gezin een merk is en zo managet ze haar kinderen ook. De Kardashians uit de polder, zoiets. En krijgt haar dochtertje van 8 maanden dezelfde behandeling als zij in de nagelsalon en gaat haar zoon Noah in een limousine naar zijn vijfde verjaardagsfeest.

2.Wat doet ze nu?

Moeder Myrthe is lekker spiritueel en neemt het hele gezin daarin mee. Zo spoelen ze ’s ochtends eerst elkaars chakra schoon als ze de school binnen stappen en verlangt ze van zoontje Noah dat hij eerst de boom om toestemming vraagt, voordat hij erin klimt. Ehm, oké…

3. Zegt ze dat nou echt?

Voormalig Miss Nederland Carmen (29) heeft besloten dat haar zoontje Nicola (4) prof-voetballer moet worden. “Falen is voor Nicola en mij geen optie. Ik ben ook geen faler.” Ze wil dat hij een voorsprong heeft op de rest, en neemt hem dus elke week mee naar een andere sport. Wordt-ie hard van. “Veel beter dan die chips etende en iPadkijkende dikke losers.”

4.Wonderbaarlijk dat haar man hierin meegaat

“En in het bos groeten we de aardmannetjes en de elfjes,” zegt Myrthe tijdens een wandeling door het groen. “Hallo allemaal,” mompelt haar man Bart. Zou die man hier echt volledig achter staan? Op maandagochtend trots op zijn werk vertellen, terwijl de anderen discussiëren over de derby tussen Ajax en Feyenoord, dat hij maar liefst drie aardmannetjes in het bos heeft geteld dit weekend.

5. Waarom doe ik dit eigenlijk niet?

De Rotterdamse Patricia en Paul hebben een handvol kinderen en die gaan niet naar school. Patrijs geeft ze bewust allemaal thuis les. “Kinderen hebben overdag de meeste energie en dan zijn ze lekker bij mij.” Mooie gedachte! Daarnaast heeft elke telg zijn of haar eigen taak. Zo mag de kleuterdochter helemaal zelf de hele keuken soppen. Wát een goed idee.

6. Hoe vinden die kinderen het zelf?

De kleine Nicola pruilt bij zijn judoles, maar daar heeft moeder Carmen geen boodschap aan. De andere kinderen laten niet echt los of ze nu blij of ongelukkig zijn met hun aparte levensstijl. Wellicht weten ze niet beter. Lelie, het dochtertje van Bob en Cathelijn groet bijvoorbeeld op in een zelfgeknutsel huisje in het bos in de regio Utrecht. Ze wordt anti-autoritair opgevoed. Met haar ouders leeft ze helemaal zelfvoorzienend en mag ze haar moeder met zoveel mogelijk dingen helpen. Aardappels snijden bijvoorbeeld. Straks gaat ze niet naar school, Cathelijn leert haar liever alles zelf. “Zo leert Lelie alles wat ik weet.”

7. Kunnen deze moeders na vandaag nog gewoon over straat?

Dat is nog maar de vraag. De reacties op social media zijn in ieder geval niet van de lucht. Er wordt geroepen om Jeugdzorg en hardop gelachen. Niet zo gek, want roepen naar de tv is niet te onderdrukken tijdens het kijken.

8. Thuisonderwijs? Je zou van minder gek worden.

De héle dag de kinderen op je lip. Alles even goed moeten uitleggen. Taal, geschiedenis maar ook wiskunde en Duits. Juffende moeder Patricia vraagt zonder blikken of blozen aan haar zoon: “Engels of Chinees, wat ga je doen?” Ga er maar aan staan. “En,” voegt ze toe, “dat eindeloze herhalen zoals op de basisschool daar begin ik dus niet aan. Elk kind krijgt hier zijn eigen aandacht, dus herhalen is helemaal niet nodig.”

9. Wat kan ik van deze ouders leren?

Er is niet één manier, zoveel is duidelijk. En eerlijk is eerlijk: er is ook geen goed of fout. Al deze ouders zijn ervan overtuigd: dit is het beste voor mijn kind. Als kijker voel je je toch wel een voyeur die zich vergaapt aan andermans rariteiten. Toch valt er ook wel wat te zeggen voor sommige keuzes die ze maken. De meesten van hen tonen (in ieder geval op tv) zoveel rust en aandacht voor hun kinderen, daar is menig werkende ouder jaloers op. En die hulp bij het koken en in het huishouden is eigenlijk ook wel fijn voor alle partijen. Naast de ohhh’s zijn er dus ook wat ahh’s te vinden.

10. Kijk ik volgende week weer?

In de komende aflevering- dinsdag om 21.30 uur op RTL 4 en woensdag om 14.00 uur in de herhaling – komt namelijk een jagersfamilie aan bod die uitsluitend eten wat ze zelf geschoten hebben. En eerlijk is eerlijk: dat moet ik zien.

Hanneke Mijnster (36) is jongensmoeder, recent single en freelance verhalenmaker. Met rasse schreden vindt ze haar weg tussen co-ouderschap en carrière. Ze leert het leven en vertelt er graag over. Samen met Guus (8) en Freek (6) en haar lieve vriendinnen maakt ze van elke dag iets moois.