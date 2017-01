We hopen natuurlijk van harte dat Queen Elizabeth nog vele jaren in goede gezondheid tegoed heeft, maar er komt een dag dat de Britten na meer dan 64 jaar afscheid moeten gaan nemen van hun koningin.

En ja, wat gebeurt er dan? Het feit dat Queen Elizabeth -op dit moment- 64 jaar op de troon zit, betekent dat de meeste Britten nog nooit een troonwissel hebben meegemaakt. De laatste keer was immers in 1952, toen Elizabeth op 25-jarige leeftijd koningin van Engeland werd.

Een andere wereld

Er is een hoop gebeurd in 64 jaar tijd, in de wereld, maar ook in Engeland zelf. Een troonwissel in de 21ste eeuw is daarmee compleet anders dan eentje halverwege de vorige eeuw. Qua technische mogelijkheden, maar waarschijnlijk ook qua beleving bij de Britse burgers.

Queen Elizabeth is een Brits icoon en ondanks het feit dat de monarchie vandaag de dag een meer symbolische functie kent dan gebruikelijk was in het verleden, zal het toekomstige overlijden van Queen Elizabeth traumatisch zijn voor het Britse volk.

Elizabeths biograaf Penny Juror vertelt: “De koningin is zo’n ontzettend populair figuur en er is zo dramatisch veel gebeurd in de wereld sinds zij koningin is. Ze is een stabiele factor in een periode waarin er op politiek, technisch en op sociaal vlak gigantisch veel is veranderd. Wat er ook gebeurde, de koningin was er altijd. Op goede en op slechte dagen. Ze is de moeder van het volk.”

Opvolger

Hoe je het ook wendt of keert, de koningin is met haar 90 jaar op leeftijd en er liggen gedetailleerde begrafenisplannen klaar voor wanneer ze komt te overlijden. Ook de Britse media oefenen regelmatig hoe ze het nieuws moeten brengen als het moment daar is.

Belangrijker is natuurlijk de vraag wie haar opvolger wordt. Sommige mensen denken dat Elizabeths zoon Charles misschien wordt overgeslagen en dat daarmee Prince William koning wordt, maar dat is hoogst ongebruikelijk en daarom niet realistisch.

Prince Charles is op dit moment 69 en daarmee het meest vertrouwde gezicht van de monarchie na dat van zijn moeder. “Hij bereidt zich al zijn hele leven voor op het koningschap, dus hij is er meer dan klaar voor,” aldus Penny Juror.

Veranderingen

Een opvallend detail is dat er voor de kroning van Charles waarschijnlijk nog weinig gepland is: als er geen plannen zijn, kan er namelijk ook niks uitlekken, is het idee. Tussen de dood van Elizabeths vader George en de kroning van de nieuwe koningin zaten maar liefst 16 maanden, dus dat zou nu ook zomaar het geval kunnen zijn. Tijd zat om te plannen dus.

Wanneer Charles koning wordt, moeten er namelijk ook een hoop praktische zaken veranderen: het volkslied heet dan niet meer “God Save The Queen”, maar “God Save The King” en bankbiljetten en postzegels zullen allemaal aangepast en opnieuw gedrukt moeten worden.

Queen Elizabeth was de afgelopen weken behoorlijk ziek, maar gelukkig lijkt ze weer op te knappen. En dat is goed nieuws, want was ons betreft mag Elizabeth nóg eens 64 jaar regeren.

