Niet héél Holland kan bakken: dit zijn de grappigste misbaksels óóit

Niet alles lukt altijd in de keuken en daar kun je dan goed van balen. Een zwarte cake, koekjes van steen, een quiche die meer doet denken aan soep…

Maar als je deze foto’s ziet, dan voel je je wat kokkerellen betreft geheid een stuk beter. Want mooi bakken is – zo blijkt maar weer eens – nog een hele kunst.

De tekst gaat verder na de video.

Zo gebruikte je een muffinvorm nog nooit.

Want dit zijn wel érg grappige blunders waarbij jouw fouten waarschijnlijk in het niet vallen. Zo zie je maar weer: we kunnen niet allemaal even mooie taarten bakken of fantastische pizza’s, eh, opwarmen in de oven. Een cruciaal foutje schuilt al in de kleinste hoekjes. En dat is helemaal niet erg. Zolang we er maar om blijven lachen, nietwaar?

Kijk maar mee naar #bakefail-foto’s van fanatieke bakkers en koks die even hun dag niet hadden:

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Daily Mail. Beeld: Twitter