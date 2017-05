Gisteren was de BZV-afterparty en wij hebben de beelden

Eerder keek Yvon Jaspers al terug op een ‘raar’ seizoen Boer Zoekt Vrouw (zie video). Desalniettemin was de presentatrice in voor een feestje: gisteren was de grote BZV-afterparty in Utrecht en het dak ging eraf!

Fans konden feestvieren met hun favoriete boeren, van dit seizoen óf een van de vorige seizoenen. Alle boeren die ooit aan het programma hadden meegedaan waren namelijk aanwezig. Hoe leuk is dat?

En dat was nog niet alles… Vrijgezelle feestgangers konden meedoen aan een echte BZV-speeddate om zo misschien wel de liefde van hun leven te vinden. En Bertie, naast boer ook dj, nam later op de avond ook nog plaats achter de draaitafels.

Benieuwd hoe het gaat met alle boeren? Yvon onthaalde alle koppels op het podium, al had Riks zijn vrouw thuisgelaten om op de koeien te letten:

Het filmpje begint gekanteld, maar is uiteindelijk goed te bekijken. En zien we nou boer Geert in het publiek?

We hebben het vermoeden dat er nog meer geweldig beeldmateriaal binnenkomt vandaag, maar deze foto willen we al graag met je delen:

Bron en Beeld: KRO.