Dierenvlogger Dian: “Knuffelen met een koe is beter voor je ziel dan een dagje welness…”

Ooit op koe-safari geweest? Dian gaat op zoek naar twee bijzondere koeien op de boerderij van haar vriendin Els. Om ze te vinden moet ze mee de stal in, tussen de koeien en dat is naast heel eng om te doen, ook best gevaarlijk.

Gelukkig wordt het avontuur afgesloten met een flinke sessie koeknuffelen. Een aanrader, want volgens Dian is knuffelen met een koe bijna beter beter voor je ziel dan een dagje welness…

Over Dian’s Dierendorp

In Dian’s Dierendorp vlogt cabaretier en dierenliefhebber Dian Liesker over haar huisdieren én beantwoordt ze samen met haar dierenarts Judith vragen van kijkers. Verder gaat ze op bezoek bij boerinnen, paardengekken en alle andere dierenliefhebbers in haar dorp Broek in Waterland.

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

Bron & Beeld: Libelle TV